(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa tập huấn nghiệp vụ cho hơn 130 người là bảo vệ dân phố và công an viên bán chuyên trách 13 xã phường.

Công an Tam Kỳ tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố và công an viên bán chuyên trách. Ảnh: Đ.D

Lực lượng bảo vệ dân phố và công an viên bán chuyên trách được tập huấn 5 chuyên đề gồm: công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại cơ sở; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở và biện pháp phòng ngừa tội phạm hình sự phổ biến hiện nay; xử lý tình huống bắt giữ, áp giải đối tượng.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Công an thành phố cũng đối thoại, trao đổi tâm tư, nguyện vọng cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của lực lượng bảo vệ dân phố và công an viên bán chuyên trách trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.