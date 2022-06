Công an Tam Kỳ thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 48 cán bộ chiến sĩ

(QNO) - Sáng nay 6.6, Công an TP. Tam Kỳ tổ chức lễ thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 đối với 48 sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đơn vị.

Lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ chiến sĩ. Ảnh: L.D

Buổi lễ được tổ chức trang trọng theo nghi lễ công an nhân dân ngay khi quyết định có hiệu lực, tạo sự phấn khởi đối với các đồng chí đến niên hạn thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương.

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố chúc mừng các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp, năng bậc lương lần này. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ xem đây là niềm vinh dự, tự hào, là sự ghi nhận về quá trình rèn luyện phấn đấu, trưởng thành và cũng là dịp để tự soi rọi lại bản thân, từ đó tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, góp phần xây dựng công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn tốt an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố Tam Kỳ đã nỗ lực phấn đấu, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kế hoạch hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, không để bị động, bất ngờ, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Từ nay đến cuối năm 2022, Thượng tá Phạm Trường Sơn đề nghị chỉ huy các đội nghiệp vụ, trưởng công an các xã, phường phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng thành phố bình yên. Đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, nắm tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, suy thoái, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.