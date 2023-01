Công an Tây Giang vận động, thu hồi súng tự chế

(QNO) - Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện Tây Giang đã triển khai nhiều giải pháp vận động thu hồi vũ hồi vũ khí, vật liệu nổ. Qua đó nâng cao ý thức trong nhân dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Tây Giang tổ chức vận động tuyên truyền tại Ga Ry. Ảnh: T.Q

Công an xã Ga Ry cho biết, qua công tác nắm tình hình và bám sát địa bàn dân cư, tình trạng người dân sử dụng vũ khí vẫn còn xuất hiện nhiều nơi do tập quán canh tác nương rẫy, săn bắn cải thiện đời sống.

Trước tình hình này, Công an xã Ga Ry phối hợp Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Tây Giang tổ chức tuyên truyền cho người dân về các quy định của pháp luật đối với quản lý, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ. Qua tuyên truyền, người dân từng bước nâng cao ý thức, tự giác liên hệ lực lượng công an để giao nộp.



Ông Alăng Nhiêm - thôn Dazinh, xã Ga Ry cho biết: “Lâu nay chúng tôi dùng súng tự chế chủ yếu săn bắn vài loại chim phá hoại mùa màng trên rẫy, nhưng chưa ý thức được tính chất nguy hiểm của các loại vũ khí này đối với bản thân và mọi người xung quanh. Sau khi nghe cán bộ công an tuyên truyền, chúng tôi tự giác giao nộp, cam kết không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ trong sinh hoạt, sản xuất”.

Người dân tự giác giao nộp súng tự chế. Ảnh: T.Q

Theo Đại úy Hốih Đưu - Trưởng Công an xã Ga Ry, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an đã vận động, thu hồi 57 khẩu súng tự chế.

Để phát huy thành quả này, Công an xã Ga Ry sẽ tiếp tục ra quân tuyên truyền và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao ý thức người dân; góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thống kê của Công an huyện Tây Giang, từ 15/12/2022 đến nay, toàn huyện đã vận động thu hồi được 163 khẩu súng tự chế. Trong đó, 34 súng cồn, 12 súng máy nén khí và 11 súng thể thao tự chế. Thời gian tới, bên cạnh giải pháp tuyên truyền, Công an huyện Tây Giang tập trung công tác nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động của tội phạm liên quan đến tàng trữ, kinh doanh, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Qua đó, giúp người dân vui xuân đón Tết trong yên vui, an toàn.