Công an thị xã Điện Bàn công bố quyết định thành lập 5 công an phường

(QNO) - Ngày 8/6, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập công an 5 phường trực thuộc Công an thị xã và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn trao quyết định điều động cán bộ nhận công tác tại Công an phường Điện Thắng Bắc. Ảnh: P.T.H

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 5 công an phường trên cơ sở từ Công an xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Minh và Điện Phương theo Nghị quyết số 727 ngày 13/2/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn.

Đồng thời công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp cán bộ đến công tác tại 5 công an phường.

Như vậy, đến nay Công an thị xã Điện Bàn có 12 công an phường, 8 công an xã và 11 đội nghiệp vụ trực thuộc.