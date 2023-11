Công an tỉnh gặp mặt các cán bộ công an do Bộ Công an điều động về công tác tại xã biên giới

(QNO) - Ngày 15/11, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt các cán bộ được Bộ Công an điều động về nhận công tác tại công an các xã biên giới thuộc tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo công an tỉnh gặp mặt các cán bộ được Bộ Công an điều động về các xã biên giới Quảng Nam.

Trước đó, tháng 10/2021, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và phân công công tác đối với 14 cán bộ được Bộ Công an điều động về tăng cường cho công an 14 xã biên giới của hai huyện Nam Giang và Tây Giang. Đến nay, sau 2 năm công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam, 13 đồng chí được Bộ Công an điều động về lại các đơn vị trực thuộc bộ, 1 đồng chí tiếp tục được bố trí công tác tại công an tỉnh theo nguyện vọng.

Dịp này, công an tỉnh cũng công bố quyết định điều động, tiếp nhận và phân công 14 cán bộ trực thuộc bộ về công tác tại công an các xã biên giới của tỉnh Quảng Nam kể từ tháng 11/2023.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp

Theo đánh giá, trong 2 năm qua, 14 cán bộ công an được tăng cường về các xã biên giới của tỉnh Quảng Nam luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, nổi bật là góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19; hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho 100% người dân trên địa bàn; tham gia vận động nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; tham gia tích cực cuộc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo của Bộ Công an…

Các cán bộ được điều động chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an tỉnh.

Nhiều đồng chí đã được các cấp, các ngành khen thưởng. Năm 2022, có 6/14 đồng chí xếp loại cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8/14 đồng chí xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 12 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ được Bộ Công an điều động về công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, đồng thời mong muốn với những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được, các đồng chí sẽ vận dụng hiệu quả vào công tác tham mưu, chiến đấu, giảng dạy tại đơn vị công tác trực thuộc bộ.

Đối với những cán bộ mới được điều động về công tác từ tháng 11/2023, Đại tá Võ Thị Trinh đề nghị các cán bộ an tâm tư tưởng, khắc phục khó khăn, sớm thích nghi với điều kiện sinh hoạt, công tác, phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, tích cực học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.