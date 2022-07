Công an tỉnh gặp mặt cán bộ chiến sĩ là con liệt sĩ

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - iệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), chiều nay 25.7, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức gặp mặt 39 đồng chí là con liệt sĩ, hiện đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.





Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc công an tỉnh tặng quà cho các đồng chí là con liệt sĩ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc công an tỉnh ghi nhận và tri ân công lao đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh CAND, cán bộ chiến sĩ là thân nhân liệt sĩ công an trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn thời gian tới, toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Nam, trong đó có cán bộ chiến sĩ là thân nhân liệt sĩ cùng nỗ lực phấn đấu phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND để góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Các đại biểu là con liệt sĩ xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh và hứa sẽ phát huy truyền thống của gia đình, của lực lượng Công an nhân dân, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.