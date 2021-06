Công an tỉnh hoàn thành bố trí hơn 1.000 công an chính quy tại 203 xã

(QNO) - Sáng nay 25.6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết thực hiện đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh”. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: XUÂN MAI

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an tỉnh chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn. Lực lượng công an đã khám phá 281 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 88,1%, vượt 13,1% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được phát huy, nâng cao.

Về đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh”, Công an tỉnh đã quyết liệt thực hiện và hoàn thành sắp xếp, bố trí hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy tại 203/203 xã. Công an xã đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Trí Thanh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong công tác công an 6 tháng đầu năm của lực lượng công an toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo cần tập trung nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý những tình huống phát sinh. Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Tiếp tục tham gia tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý cấp căn cước công dân.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác.