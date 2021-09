Công an tỉnh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

(QNO) - Sáng nay 6.9, tại lễ chào cờ đầu tháng, Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng nhiều nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tháng 8.2021.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: M.T

Tháng 8.2021, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 cùng các sự kiện khác.

Lực lượng công an toàn tỉnh điều tra khám phá 43 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm rõ 53 đối tượng, bắt 36 đối tượng và thu giữ một số tang vật có liên quan. Trong đó, Công an tỉnh triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua đó phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi mua bán, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an làm việc với đối tượng liên quan đến vụ mua bán, làm giả giấy tờ quy mô lớn. Ảnh: M.T

Công an tỉnh cũng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho 11 phạm nhân; tiếp nhận 25 phạm nhân được đặc xá chấp hành án tại các trại giam Bộ Công an về cư trú trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định, đảm bảo an toàn.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tham gia tuyến đầu tại chốt kiểm soát, khu cách ly, phong tỏa. Công an Quảng Nam cũng trao tặng Công an TP.Đà Nẵng 15 tấn rau, 2.000 găng tay y tế, nước uống, dung dịch sát khuẩn... để chia sẻ khó khăn với người dân Đà Nẵng.

Công an Quảng Nam tặng rau củ quả cho Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh: M.T

Với những kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 158 tập thể, 299 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hai tập thể, 6 cá nhân được trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát động hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Ảnh: M.T

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).