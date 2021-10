Công an tỉnh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

(QNO) - Sáng nay 4.10, tại lễ chào cờ đầu tháng, Công an tỉnh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các phong trào thi đua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: M.T

Trong tháng 9, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 43/49 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ hơn 87%), làm rõ 60 đối tượng, bắt 26 đối tượng.

Lực lượng Công an tỉnh thực hiện quyết liệt các biện pháp, phương án truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, Phú Ninh). Tình hình khai thác vàng trái phép cơ bản đã được kiềm chế. Công an tỉnh chủ động triển khai phương án, kế hoạch, tổ chức ứng trực, tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó với cơn bão số 5, số 6 cũng như thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: M.T

Tại lễ chào cờ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tỉnh Đăk Nông, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng giấy khen 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy; tặng giấy khen tập thể Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng 4 cá nhân về thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.