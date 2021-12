Công an tỉnh mở chiến dịch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(QNO) - Sáng nay 16.12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam chính thức phát lệnh cho lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự lễ ra quân.

Các lực lượng ra quân hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.C

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Tết Nguyên đán tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng, cộng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, làm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh phức tạp hơn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: T.C

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Các lực lượng của Công an tỉnh cùng công an các địa phương cũng sẽ đồng loạt ra quân hưởng ứng đợt cao điểm. Ảnh: T.C

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giữ thế chủ động, tăng cường các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm cần tập trung trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, các đường dây, tụ điểm mua bán trái phép ma túy, ngăn chặn đua xe trái phép, nhất là trong thời gian đội tuyển Việt Nam tham gia giải thi đấu bóng đá AFF Cup 2021.

Mỗi chiến sĩ công an phải quán triệt tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí và dũng cảm trong chiến đấu, đảm bảo an toàn lực lượng; giữ vững lễ tiết, tác phong nghiêm túc, sôi nổi thi đua lập thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các lực lượng của Công an tỉnh phát huy cao nhất quyết tâm trong đợt cao điểm. Ảnh: T.C

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhiệt liệt biểu dương quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng công an. Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu, Công an tỉnh cần lưu ý các loại tội phạm, hành vi vi phạm thường xảy ra vào dịp cao điểm, đồng thời quan tâm lãnh chỉ đạo Công an xã chính quy để nắm chắc tình hình, phát huy cao nhất hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở.

Các ngành, đơn vị, địa phương phải phối hợp tích cực với Công an tỉnh nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần chú ý đến việc thích ứng tình hình mới, linh hoạt, chủ động để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát lệnh cho toàn lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chính thức phát lệnh cho toàn lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm. Đợt tổng ra quân trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15.12.2021 đến hết 14.2.2022. Ngay sau buổi lễ, toàn lực lượng đã tổ chức diễu hành ra quân ở các tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Các lực lượng diễu hành hưởng ứng sau lễ ra quân. Ảnh: T.C