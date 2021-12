Công an tỉnh Quảng Nam được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì

(QNO) - Sáng 11.12, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu tại hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham dự.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: X.M

Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”, lực lượng công an cả nước đã nỗ lực lập công trong công tác, góp phần quan trọng cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Từ phong trào thi đua xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo và những tấm gương dũng cảm hy sinh, sẵn sàng lao vào tâm dịch. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch Covid-19 suốt nhiều tháng không về nhà, sẵn sàng xung phong tham gia chi viện cho các tỉnh thành. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, toàn lực lượng có hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ nghi mắc và mắc Covid-19, trong đó 17 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (ngoài cùng bên phải) đại diện nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Ảnh: X.M

Tại Quảng Nam, Công an tỉnh huy động hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh; phân công hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các khu cách ly; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở bám sát địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người. Lực lượng công an cũng điều tra khám phá gần 500 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19.