Công an xã chính quy: Lực lượng nòng cốt chống dịch ở cơ sở

Công an xã chính quy là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Công an xã tuyên truyền cho người dân chấp hành quy định phòng chống dịch. Ảnh: X.M

Xã Tam Giang (Núi Thành) mặc dù chưa có ca mắc Covid-19, tuy nhiên khi có thông tin về các địa phương lân cận cũng như nhiều địa phương khác có bệnh nhân Covid-19, Công an xã đã tích cực tham mưu chính quyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trung tá La Xuân Tuấn - Trưởng Công an xã Tam Giang cho biết: “Trong các thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an xã đã tích cực tham mưu chính quyền và trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch. Xác định thực hiện 2 nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã đã phân công lực lượng tập trung cao nhất để thực hiện 2 nhiệm vụ này”.

Công an xã Tam Giang đã phân công cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, truy vết các trường hợp F1, F2 trên địa bàn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy định 5K và các quy định khác trong phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý cư trú, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Bà Phạm Thị Bích - người dân xã Tam Giang cho biết: “Tôi buôn bán ở chợ Tam Giang, thời gian dịch bệnh, các anh công an xã thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền chấp hành yêu cầu phòng chống dịch nên bà con ở đây chấp hành nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người”.

Những nỗ lực của lực lượng Công an xã Tam Giang đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch và điều đáng mừng là qua các đợt dịch bệnh từ đầu năm 2020 đến nay, xã Tam Giang là “vùng xanh”, không có ca nhiễm Covid-19.

Ông Phạm Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Tam Giang nói: “Lãnh đạo xã đánh gia rất cao tinh thần trách nhiệm của Công an xã chính quy, các đồng chí đã kịp thời tham mưu chính quyền nhiều nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch, trong đó xử lý nghiêm vi phạm các quy định phòng chống dịch, tạo sự đồng thuận cũng như ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn”.

Tại các xã vùng cao, lực lượng công an xã chính quy phát huy vai trò gần dân, sát việc, nòng cốt phòng chống dịch ở cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ công an xã đến tận từng thôn nóc, từng nhà của đồng bào, sử dụng tiếng bản địa để tuyên truyền phòng chống dịch.

Tại vùng cao Nam Giang, những buổi phát thanh lưu động bằng tiếng Cơ Tu của Công an xã Cà Dy về phòng chống dịch bệnh Covid-19 luôn được người dân chú ý lắng nghe. Nhờ vậy đồng bào Cơ Tu ở nhiều bản làng vùng cao Nam Giang đã không còn hoang mang mà đã biết cách phòng chống dịch cho bản thân và gia đình.

Bà Alăng Thị Ten - người dân xã Cà Dy nói: “Nhờ các anh công an tuyên truyền bằng tiếng Cơ Tu nên mọi người ai cũng hiểu và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch”.

Công an Quảng Nam hiện có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy tại 203 xã trên toàn địa bàn. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT trên địa bàn, đối với những địa bàn có dịch, có khu cách ly tập trung, lực lượng công an xã làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh. Họ thực sự là một trong những lực lượng nòng cốt trong trận tuyến phòng chống dịch tại cơ sở.