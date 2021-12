Công an xã là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh,... ở cơ sở

Chiều 16.12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với lực lượng công an chính quy cấp xã trên toàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự hội nghị tại điểm cầu chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao giấy khen cho tập thể công an các xã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.C

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Công an tỉnh thông tin, đến nay Công an tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng tổ chức chính quy đối với 216 công an xã, thị trấn, vượt thời gian so với tiến độ quy định của Chính phủ.

Đã có 1.027 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 203 xã, có 186 đồng chí công an tham gia Ban Chấp hành và 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025, có 204 đồng chí trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ khi bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; công an cấp xã đã thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương những cố gắng của lực lượng công an xã chính quy trong điều kiện nhiều khó khăn, phục vụ đắc lực cho phát triển của quê hương.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công an xã đã luôn bám dân, bám địa bàn, có mặt mọi lúc mọi nơi để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên và hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Những nỗ lực đó được các cấp ngành luôn theo dõi, đánh giá và ghi nhận sâu sắc.

Những băn khoăn lo lắng, tâm tư của công an xã sẽ được lắng nghe, ghi nhận, tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt hơn, từng bước giải quyết khó khăn để phát huy tốt vai trò lực lượng công an chính quy ở cơ sở trong thời gian tới” - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của lực lượng công an xã chính quy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh bày tỏ kỳ vọng lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân vào lực lượng công an xã, những “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân đến cơ sở.

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân trong lực lượng công an xã chính quy có nhiều thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19.