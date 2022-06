Công an xã làm theo lời Bác

(QNO) - Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, những cán bộ, chiến sĩ trẻ khi được điều động về địa phương, đảm nhận các chức danh công an xã luôn gần dân, tận tụy với công việc, cương quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an tỉnh tuyên dương gương công an xã tiêu biểu làm theo lời Bác. Ảnh: H.Q

Trung úy Lê Văn Tiến được điều động làm cán bộ Công an xã Trà Leng (Nam Trà My) chỉ vài tuần trước khi xảy ra các đợt sạt lở, thiên tai kinh hoàng vào cuối năm 2020. Với người dân xã Trà Leng, hình ảnh người chiến sĩ công an trẻ tuổi, gần gũi, thương dân đã trở nên thân thuộc. Trung úy Tiến cùng lực lượng công an, dân quân xã Trà Leng ngày đêm cùng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nạn nhân mất tích, bị thương trong vụ sạt lở tại nóc Ông Đề, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống sau các đợt thiên tai liên tiếp.

Gần 2 năm trôi qua, những nỗi đau, mất mát giờ đây dường như đã lắng xuống, Trà Leng từng ngày vươn mình dựng xây cuộc sống mới. Suốt trong thời gian đó, Trung úy Tiến luôn bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân nắm bắt tình hình. Từ đó, bà con luôn tin tưởng lực lượng công an, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là việc giao nộp vũ khí và làm căn cước công dân đầy đủ.

Còn với Đại úy Nguyễn Thế Vĩnh – Trưởng Công an xã Đại Đồng (Đại Lộc), công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân luôn là trách nhiệm hàng đầu của người chiến sĩ công an nhân dân. Hơn 2 năm được điều động về xã Đại Đồng nhận nhiệm vụ, Đại úy Vĩnh đã quyết liệt xử lý nhiều vụ việc trọng điểm về ANTT. Đáng chú ý, Đại úy Vĩnh trực tiếp chỉ huy lực lượng bắt giữ 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, phát hiện, xử lý 6 vụ với 30 đối tượng đánh bạc trái phép, điều tra 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt 1 đối tượng truy nã và 1 đối tượng truy tìm.

Tại xã Duy Hải (Duy Xuyên), từ khi Trung úy Đỗ Như Phước về địa phương công tác, anh đã liên tục tham mưu lãnh đạo công an xã và chính quyền địa phương phát động các phong trào về ANTT tại các thôn, triển khai hiệu quả mô hình “Tổ tuần tra nhân dân”.

Đáng chú ý, trong các đợt tuần tra, kiểm soát ban đêm địa bàn xã, Công an xã Duy Hải nhắc nhở hàng chục hộ dân cất giữ xe máy, tài sản có giá trị, giải tán 10 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, ăn nhậu gây ồn ào, mất ANTT ở khu dân cư sau 23 giờ đêm, phát hiện, xử lý 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cạnh đó, Trung úy Đỗ Như Phước tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào địa phương, phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân.