Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 11 phạm nhân

(QNO) - Sáng nay 1.9, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân. Ảnh: XUÂN MAI

Đợt này có 11 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ cấp huyện thuộc Công an tỉnh được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn (Trại tạm giam Công an tỉnh 8 trường hợp, Công an huyện Thăng Bình 2 trường hợp, Công an huyện Quế Sơn 1 trường hợp). Các phạm nhân này đủ điều kiện đặc xá tha tù theo Luật Đặc xá năm 2018 và được xem xét kỹ lưỡng để trình Chủ tịch nước.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh thực hiện nghiêm theo phương án của Bộ Công an về tổ chức tha phạm nhân được đặc xá, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Phạm nhân được xét nghiệm Covid-19 trước khi tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá.

Trong đợt này, Công an tỉnh cũng đã tổ chức tiếp nhận 25 người được đặc xá năm 2021 từ các cơ sở giam giữ ngoài địa bàn tỉnh và Trại giam An Điềm (Bộ Công an) về cư trú trên địa bàn Quảng Nam.