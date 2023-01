CSGT Tam Kỳ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông

CÔNG TÚ | 06/01/2023 - 12:45

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, Cảnh sát giao thông cấp huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; lồng ghép nội dung tuyên truyền về giáo dục quốc phòng, an ninh và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.