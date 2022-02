Củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân

(QNO) - Sáng nay 15.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính - trụ sở Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Dự hội nghị tại điểm cầu chính - trụ sở Công an tỉnh có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Năm 2021, trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp song UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành, hội đoàn thể bám sát nội dung chương trình công tác, triển khai có hiệu quả các mặt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Các sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch phục vụ mục tiêu kép.

Công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh được hình thành rộng khắp, vững chắc. Nhiều mô hình mới được xây dựng, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. An ninh trật tự được giữ vững, tiếp tục góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.C

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Đây là năm cả hệ thống chính trị đặt mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn với Covid-19, đặt ra nhiều yêu cầu mới nặng nề, khó khăn hơn đối với công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Hội nghị sẽ thảo luận, tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác, làm rõ những mặt mạnh, mặt hạn chế. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đề xuất kịp thời những chủ trương, giải pháp để thực hiện hiệu quả đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”.