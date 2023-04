Đại Lộc đẩy mạnh kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông

Lực lượng chức năng của huyện Đại Lộc đã, đang triển khai nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề. Điển hình là các chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; chở hàng quá tải trọng, quá vạch mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo hoán cải phương tiện; ô tô khách vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Cảnh sát giao thông Công an Đại Lộc liên tục tuần tra kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: K.K

Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng ban ATGT huyện Đại Lộc cho biết, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể, trường học tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định; không can thiệp, tiếp nhận can thiệp vào việc xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông và công an xã, thị trấn.

Việc tổ chức các đợt tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT bằng nhiều hình thức khác nhau, tập trung vào các đối tượng là người trực tiếp điều khiển phương tiện; thanh thiếu niên, học sinh, công nhân được huyện Đại Lộc chú trọng chỉ đạo thực hiện.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, cùng các nghị định, văn bản của Chính phủ có liên quan, hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn.

Đóng vai trò nòng cốt, Công an huyện Đại Lộc thường xuyên tuyên truyền pháp luật ATGT bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, dễ tiếp thu, phù hợp với từng đối tượng.

Riêng những tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã tiến hành 46 lượt tuyên truyền tại các xã, thị trấn, trường học với hơn 15.000 lượt người tham gia. Tổ chức 2 đợt tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm ATGT (chở quá tải, quá chiều cao, cơi nới…) giữa Công an huyện và người lái xe, cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải.

Công an Đại Lộc còn thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường, điểm tập trung đông dân cư.

Qua đó, phát hiện và lập biên bản 422 trường hợp vi phạm trật tự ATGT với tổng tiền phạt hơn 1,4 tỷ đồng, tước 145 giấy phép lái xe có thời hạn. Trong số các trường hợp bị lập biên bản, có 148 đối tượng vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; 60 xe chở quá tải trọng, 43 phương tiện chở quá khổ…

Nhờ triển khai nhiều giải pháp, tai nạn giao thông trên địa bàn Đại Lộc được kiềm chế khi 3 tháng đầu năm 2023 xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (đều trên đường bộ) khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Đều đáng lưu ý, cả 2 vụ tai nạn xảy ra đều do không chú ý quan sát, thời điểm sự cố sau 18 giờ đến 24 giờ.