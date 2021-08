Đại Lộc xử phạt hai trường hợp vi phạm quy định khi thực hiện Chỉ thị 16

(QNO) - Sáng nay 22.8, Công an huyện Đại Lộc cho biết đã xử lý hai trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch như không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do thật sự cần thiết tại xã Đại Hồng - địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Công an xã Đại Hồng trong lúc tuần tra đã phát hiện, lập biên bản đối với công dân K.V.H. (SN 1958, trú xã Đại Hồng) về hành vi không đeo khẩu trang, ra đường khi không có lý do thật sự cần thiết. Trước đó, đêm 21.8, Công an xã Đại Hồng cũng đã phát hiện, lập biên bản đối với công dân H.T.H. (SN 1989, trú xã Đại Hồng) về hành vi ra đường khi không có lý do thật sự cần thiết.

Được biết, thời gian qua, khi trên địa bàn xuất hiện nhiều ca dương tính Covid-19, huyện Đại Lộc đã thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 tại 5 xã để phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên một số người dân vẫn không chấp hành nghiêm túc quy định.

Tính đến nay, công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý gần 900 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, phạt hơn 1,2 tỷ đồng.