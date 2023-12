Đại tá Nguyễn Thành Long nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

(QNO) - Tại lễ chào cờ tháng 12/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021 - 2022.

Đại tá Nguyễn Thành Long trong một lần thăm, tặng quà cho người có uy tín ở vùng cao Quảng Nam.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 9 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021 - 2022; công tác thi tuyển Điều tra viên trong Công an nhân dân năm 2023; công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; sơ kết triển khai thực hiện Đề án số 8550, ngày 1/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập, huấn luyện đơn vị Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Dịp này, có 1 tập thể và 1 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết triển khai thực hiện Đề án số 8550 ngày 1/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.