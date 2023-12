Đại tá Phạm Trường Dân giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

QNO) - Sáng nay 5/12, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc.

Đông đảo đại biểu dự Đại hội cựu CAND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 140 đại biểu đại diện cho 13 CLB công an hưu trí trên toàn tỉnh dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam ra đời là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh và cán bộ công an hưu trí qua các thời kỳ. Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2418 về việc cho phép thành lập, với lực lượng nòng cốt là thành viên CLB Công an hưu trí tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND Quảng Nam tại đại hội.

Đại hội đã tổ chức bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, công bố và ra mắt Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại tá Phạm Trường Dân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, sự ra đời của hội thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, là niềm vui đối với cán bộ, chiến sĩ công an nói chung và cán bộ công an hưu trí nói riêng.

Đây cũng là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, gắn kết các thế hệ cựu công an, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của lực lượng CAND trong suốt 78 năm qua.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nhấn mạnh truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam hôm nay được tô thắm bởi những cống hiến, hy sinh thầm lặng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Trong thời gian đến, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, thuận lợi và khó khăn đan xen nhau đã tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

“Trong bối cảnh đó, đòi hỏi phải phát huy cao độ tinh thần, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Trong đó, đội ngũ cựu CAND tỉnh Quảng Nam có vai trò, vị trí rất quan trọng. Tôi mong rằng, các đồng chí cựu cán bộ công an tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của người CAND, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển” - Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói.