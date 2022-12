Đảm bảo an ninh trật tự từ thôn xóm

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Thăng Bình được triển khai thường xuyên, hiệu quả; từ việc tuyên truyền vận động đến kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Ảnh: Đ.H

Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện cho biết, năm 2022 đơn vị đã tổ chức 70 đợt phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” với hơn 4.200 lượt người tham gia; phối hợp với Công an tỉnh mở lớp bồi dưỡng pháp luật, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng cho hơn 13 nghìn lượt học sinh, nhân dân.

Đặc biệt, thông qua mạng zalo, facebook, công an 22 xã, thị trấn đưa tin, đăng bài tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm dùng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đạt tài sản.

Năm 2022, Công an huyện Thăng Bình phát hiện, xử lý 33 vụ việc liên quan đến tệ nạn ma túy với 87 đối tượng tham gia; 14 vụ buôn bán hóa đơn (không rõ nguồn gốc), vận chuyển cát trái phép, mua bán, tàn trữ pháo nổ… Toàn huyện xảy ra 74 vụ phạm pháp hình sự, tổng thiệt hại tài sản ước tính 1,73 tỷ đồng.

Công an huyện còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân” và nhận được hơn 100 ý kiến đóng góp xây dựng; phối hợp với Hội LHPN các xã tổ chức diễn đàn “Lắng nghe con nói”, “Chống bạo lực học đường”; duy trì chuyên mục “Vì ANTQ” trên sóng phát thanh đài huyện và 22 xã, thị trấn; phát hơn 3 nghìn tờ rơi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, hậu quả của tệ nạn ma túy.

Qua các hình thức tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật và tự giác tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản được người dân phát hiện tố giác, ngăn chặn kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Nam cho biết, xã vừa được Bộ Công an ký Quyết định số 5498 đưa ra khỏi xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Kết quả đó là nhờ sự quyết tâm phòng chống tội phạm của lực lượng công an, trong đó trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, vận động, đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đến từng gia đình, tộc họ.

Đại tá Trần Văn Xuân cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Thăng Bình đã triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; rà soát, đề ra phương án và huy động tối đa lực lượng để tuần tra, chốt chặn trên các tuyến đường trọng điểm.

Đồng thời tổ chức các đợt tổng kiểm tra hành chính, siết chặt quản lý đối với các tụ điểm kinh doanh karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ, các quán nhậu...; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý những tin báo về tội phạm tín dụng đen, cờ bạc, cá độ bóng đá.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tất cả hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 334 mô tô và 3 ô tô.

“Thời gian tới, lực lượng Công an huyện sẽ tăng cường bám sát địa bàn, bảo vệ an toàn các sự kiện lớn, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2023, các lễ hội văn hóa truyền thống đầu năm trên địa bàn. Chúng tôi huy động mọi lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho người dân yên vui đón tết” - Đại tá Trần Văn Xuân nói.