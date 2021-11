Đảm bảo an ninh trật tự vùng trồng cao su tại Hiệp Đức

(QNO) - Sáng 18.11, tại Hiệp Đức, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Quy chế bảo vệ an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự vùng trồng cây cao su tại Hiệp Đức.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban. Ảnh: HOÀNG VŨ

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện quy chế, công tác phối hợp được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ cấp tỉnh đến xã, từ cấp công ty đến các nông trường, tổ, đội sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn công ty cao su đứng chân.

Lực lượng công an tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các nông trường. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý hơn 50 vụ trộm mủ cao su, vật tư thiết bị, chặt phá vườn cây cao su và các vụ việc liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện về môi trường, đất đai...