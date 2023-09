Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9

(QNO) - Công an huyện Nông Sơn đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng yếu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát ATGT đường thủy nội địa. Ảnh: N.P

Theo Trung tá Hồ Quang Đông - Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, dịp này, lực lượng Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm khi đi qua đường ngang với đường sắt…

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện giao thông đường thủy. Ảnh: N.P

Lực lượng chức năng cũng chú trọng kiểm tra xe ô tô đưa đón học sinh; xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động các bến thủy nội địa không có giấy phép hoạt động, các phương tiện thủy không trang bị phao, áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không đảm bảo an toàn.

Cũng theo theo Trung tá Hồ Quang Đông, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm ATGT, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường", phối hợp tuyên truyền, giáo dục văn hoá giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và công nhân viên chức ngành giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khoá đầu năm học mới. Tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh.