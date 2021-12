Đảng ủy Công an Trung ương hội nghị trực tuyến về phòng cháy chữa cháy

(QNO) - Sáng nay 1.12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến liên quan triển khai các văn bản nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Nam, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Điểm cầu trực tuyến tại Công an Quảng Nam sáng nay 1.12. Ảnh: P.V

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 02 ngày 18.5.2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 ngày 25.5.2015 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC và Quyết định số 1492 ngày 10.9.2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 02; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99 ngày 27.11.2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và Quyết định số 630 ngày 11.5.2020 của Thủ tướng về thực hiện Nghị quyết số 99 của Quốc hội.

Đại tướng Tô Lâm - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian qua công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn được Chính phủ, các bộ, ngành hết sức quan tâm, nhiều chủ trương lớn đã được ban hành, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC được tăng cường. Tuy nhiên, công tác PCCC còn nhiều hạn chế cần nhìn nhận, từ đó đề xuất giải pháp để thích ứng trong tình hình mới.



Quảng Nam hiện có 9 khu công nghiệp và 34 cụm công nghiệp, 72 làng nghề tiểu thủ công nghiệp, hơn 7.000 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, trong đó có hơn 2.800 cơ sở nguy hiểm cháy nổ. Đặc biệt, có hai di sản văn hóa thế giới, trong đó có nhiều di tích, công trình xây dựng dễ cháy nổ.

Tại hội nghị, Công an tỉnh kiến nghị Bộ Công an quan tâm đầu tư kinh phí, bổ sung phương tiện để lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại trong tình hình mới.