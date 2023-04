Đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu dân cư

Hàng loạt giải pháp đã và đang được áp dụng nhằm tăng cường hiệu quả khai thác cơ sở dữ liệu về dân cư, sau kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bưu điện tỉnh tổ chức ký kết nhiều nội dung hợp tác quan trọng liên quan giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: VINH ANH

Nhiều cái khó

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh, hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đã được chính thức kết nối từ ngày 4/1/2023.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nói, việc kết nối thông tin, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính gặp khó do vấn đề quan trọng là phải đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu, không phải chỉ đơn giản kết nối xong là khai thác, sử dụng được ngay.

Đầu tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã được yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác triển khai Đề án 06 và các bộ chuyên ngành. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa được thực hiện hoặc thực hiện chậm, không đảm bảo tiến độ đã đề ra; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trong năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) phải đánh giá, rà soát các điều kiện chuẩn về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TT-TT phối hợp các ngành để tăng cường các điều kiện an toàn.

Ngoài ra, cán bộ công chức còn chưa nắm hết kỹ năng để khai thác, vận hành cũng ít nhiều trở ngại do đây là nhiệm vụ mới, chưa được tập huấn, hướng dẫn nhiều, phần nào dẫn đến việc khai thác CSDL chưa đạt như báo cáo của Bộ Công an.

“Một số TTHC được giao cho nhân viên bưu điện trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, tuy nhiên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chưa cấp tài khoản cho nhân viên bưu điện.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo, giao Sở TT-TT phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo, tháo gỡ khó khăn, nâng tỷ lệ kết nối khai thác dữ liệu. Mục tiêu đặt ra là khai thác tốt nhất CSDL phục vụ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, phát huy giá trị CSDL quốc gia về dân cư, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Tăng cường kết nối

Theo đánh giá của Bộ Công an, số lượng người truy cập, khai thác CSDL dân cư rất thấp (Quảng Nam chỉ có 27 lượt truy cập). Đơn vị này nhận định, cán bộ công chức tại bộ phận một cửa các cấp chưa khai thác CSDL dân cư để xác minh, tra cứu các thông tin liên quan đến công dân, phục vụ giải quyết TTHC.

Ông Trương Thái Sơn - Trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở TT-TT cho hay, theo hướng dẫn về khai thác CSDL dân cư của Bộ Công an, sở đã có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương đăng ký danh sách tài khoản cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC để kết nối, khai thác sử dụng dịch vụ dân cư và cam kết đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ thông tin trong kết nối đến CSDL dân cư. Các đơn vị được yêu cầu hoàn tất việc đăng ký trước ngày 20/3 để sở tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền đăng ký.

Theo ông Sơn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh đã nâng cấp, đáp ứng các tiêu chí về đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã cập nhật, bổ sung chính sách quản trị, giải pháp bảo vệ dữ liệu, phương án bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu của hệ thống thông tin cấp độ 3, đáp ứng được các tiêu chí về an toàn thông tin để kết nối vào CSDL quốc gia về dân cư.

“Chúng tôi cũng đã đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động.

Đồng thời Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông đã xây dựng video clip hướng dẫn khai thác, tra cứu thông tin từ CSDL quốc gia về dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và đăng tải rộng rãi để hướng dẫn khai thác, tra cứu thông tin từ CSDL quốc gia về dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh” - ông Sơn thông tin.