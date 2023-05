Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự Công an TP.Tam Kỳ

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: B.D

Theo đó, điều động Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự; điều động Trung tá Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội Tổng hợp giữ chức vụ Đội trưởng Đội An ninh; điều động Trung tá Dương Nguyên Hùng - Đội trưởng Đội An ninh giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tổng hợp.

Điều động và bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Văn Diệu - Phó Trưởng Công an phường Trường Xuân giữ chức vụ Đội trưởng Đội Chính trị - hậu cần; Trung tá Trần Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; bổ nhiệm Thiếu tá Phan Minh Tiến - Phó Trưởng Công an xã Tam Thanh giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tam Thanh.

Ngoài ra còn điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ phó đội trưởng, phó trưởng công an xã, phường.