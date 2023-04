Điều động, bổ nhiệm Trung tá Lương Quốc Nghĩa giữ chức Trưởng Công an huyện Tây Giang

(QNO) - Chiều nay 7/4, Công an huyện Tây Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Lương Quốc Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tây Giang. Ảnh: H.THÚY

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Trung tá Lương Quốc Nghĩa - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tây Giang, thay cho Thượng tá Mai Thanh Tâm chuyển công tác.

Trung tá Lương Quốc Nghĩa sinh năm 1983, quê quán huyện Núi Thành; trình độ thạc sĩ Cảnh sát nhân dân (Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm), Đại học Cảnh sát nhân dân (Điều tra hình sự), Cao cấp lý luận chính trị. Trung tá Lương Quốc Nghĩa đã kinh qua nhiều vị trí công tác, tháng 11/2018 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc.

Quá trình công tác, Trung tá Lương Quốc Nghĩa đã phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, trực tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đại Lộc đề ra nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hà Lai đề nghị Trung tá Lương Quốc Nghĩa tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện đoàn kết thống nhất, tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tây Giang thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...