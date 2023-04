Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội khảo sát tại phường Cẩm An (Hội An)

(QNO) - Sáng 24/4, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội khóa XV chủ trì đoàn khảo sát làm việc tại UBND phường Cẩm An (TP.Hội An) để phục vụ thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tham dự cùng đoàn có Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước và lãnh đạo UBND TP.Hội An.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Cẩm An thông tin, ngoài lực lượng công an chính quy, hiện trên địa bàn phường có 1 ban bảo vệ dân phố gồm 5 thành viên và 3 tổ bảo vệ dân phố (tại 3 khối phố) với 12 thành viên. Lực lượng bảo vệ dân phố được nhận phụ cấp hằng tháng theo Nghị quyết số 53 của HĐND tỉnh và được cấp bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo Công an phường Cẩm An nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn phường Cẩm An không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự về ma túy, chưa phát hiện trường hợp xử lý trái phép chất ma túy, đang quản lý 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay trên địa bàn phường Cẩm An đã có 5.255/5.266 công dân trong độ tuổi quy định đã được cấp căn cước công dân.

Đoàn công tác khảo sát khu vực làm việc của bộ phận tư pháp - hộ tịch của UBND phường Cẩm An. Ảnh: Q.T

Cơ quan chức năng địa phương đã nêu nhiều kiến nghị về tình trạng yêu cầu người dân cung cấp tờ giấy xác nhận thông tin cư trú khi thực hiện các giao dịch dân sự tại ngân hàng, xin việc, chuyển nhượng tài sản... gây phiền hà cho công dân; cần trang bị máy móc để công an cấp xã, phường thực hiện việc cài đặt tài khoản định danh diện tử VNeID cho người dân; trang bị thêm thiết bị để đảm bảo giải quyết cư trú, làm sạch dữ liệu dân cư, cập nhật dữ liệu hộ tịch...

Kiểm tra thông tin về cơ sở dữ liệu công dân tại Công an phường Cẩm An. Ảnh: Q.T

Qua làm việc và khảo sát thực tế, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng đánh giá cao công tác quản lý địa bàn của lực lượng an ninh địa phương, nhất là khi đây là địa bàn có hoạt động du lịch phát triển mạnh. Trung tướng Nguyễn Hải Hưng nhấn mạnh, cơ quan chức năng địa phương cần mạnh dạn kiến nghị đầy đủ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi để tiếp thu, hoàn chỉnh bởi một khi các dự án Luật trên được thông qua thì sẽ có tác động đến quá trình làm việc của chính lực lượng cán bộ ở cấp cơ sở.