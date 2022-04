Doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ

(QNO) - Chiều nay 14.4, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Thăng Bình thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tổ chức buổi gặp mặt thông tin, tuyên truyền cho đại diện một số doanh nghiệp vận tải lớn có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

Đại diện nhiều doanh nghiệp vận tải đến dự buổi tuyên truyền. Ảnh: T.C

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cầu - Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình đã cung cấp thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT toàn tỉnh, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt.

Đặc biệt, tập trung vào những lỗi vi phạm của các tài xế điều khiển xe chở vật liệu xây dựng, kết cấu phục vụ xây dựng hạ tầng, gỗ keo và nguyên liệu gỗ dăm…; mức phạt đối với tài xế, chủ xe là hộ gia đình, cá nhân hoặc doanh nghiệp vận tải nếu vi phạm các lỗi nặng như cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng…

Đại diện các doanh nghiệp vận tải ký cam kết với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt. Ảnh: T.C

Trung tá Nguyễn Duy Phương - Phó Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thông tin, thời gian tới, nhu cầu vận tải phục vụ các dự án phát triển hạ tầng, đô thị, xây dựng nhà ở tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến hoạt động vận tải.

Phòng CSGT sẽ ra quân triển khai cao điểm xử lý vi phạm đối với các hành vi tự ý cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải và các hành vi vi phạm an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh.

Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, quán triệt tốt cho đội ngũ lái xe thực hiện đúng các quy định.

CSGT sẽ ra quân chấn chỉnh tình trạng chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Ảnh: T.C

Cũng tại buổi làm việc, các chủ doanh nghiệp ký cam kết với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải bằng ô tô trên đường bộ.

Nội dung cam kết bao gồm thực hiện đúng các quy định về điều kiện của phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; quán triệt đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm quy tắc khi lái xe; không tự ý thay đổi kích thước thành thùng; chở đúng trọng tải, kích thước, không để rơi vãi đất đá, cát, vật liệu xuống đường và các quy định khác trong Luật Giao thông đường bộ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) cũng đã tổ chức tuyên truyền, tổ chức cho hơn 20 doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về của Luật Giao thông đường bộ khi đưa phương tiện tham gia hoạt động vận tải.

Sáng cùng ngày, Đội CSGT số 1 cũng đã gặp mặt, tuyên truyền cho các doanh nghiệp vận tải ký cam kết. Ảnh: T.C

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức đối với các chủ doanh nghiệp, qua đó tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, từng bước tạo chuyển biến, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Sau buổi ký cam kết, CSGT sẽ tổ chức cao điểm ra quân kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với xe tải trên địa bàn toàn tỉnh.