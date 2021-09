Đón 36 người được đặc xá về nơi cư trú an toàn

(QNO) - Thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021 và chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Quảng Nam đã tổ chức tiếp nhận, đưa những người được đặc xá năm 2021 về cư trú trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Trao quyết định đặc xá cho những người được đặc xá. Ảnh: M.T

Cụ thể, trong đợt đặc xá năm 2021, Quảng Nam có 36 người đủ điều kiện đề nghị đặc xá đã được Tổ thẩm định liên ngành thẩm định có địa chỉ về cư trú tại 12/18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, ngoài 11 trường hợp ở tại Trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ thuộc công an các địa phương, có 7 trường hợp thuộc Trại giam An Điềm (Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an tại huyện Đại Lộc) và 18 trường hợp tại các cơ sở giam giữ ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Người được đặc xá được đưa về bàn giao cho công an địa phương. Ảnh: M.T

Đợt đặc xá năm nay diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, công an tỉnh đã tiếp nhận, tổ chức xét nghiệm cho các phạm nhân được đặc xá, có kết quả âm tính với COVID-19 rồi mới bàn giao những người được đặc xá về cư trú tại các địa phương của tỉnh.

Đối với người đặc xá trở về các huyện, thị xã đang thực hiện giãn cách xã hội, công an tỉnh cũng đã làm việc, trao đổi với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương tạo điều kiện cho những người này khi ra, vào, đi qua các chốt kiểm soát, phòng chống dịch, khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của địa phương để giúp họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…

Mục tiêu cao nhất của đợt đặc xá lần này là tổ chức cho phạm nhân về đến nhà an toàn, đảm bảo tính nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và đảm bảo phòng chống dịch.