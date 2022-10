Gần 100 công an xã, thị trấn hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

(QNO) - Công an tỉnh vừa bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công an xã, thị trấn năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho học viên. Ảnh: Q.H

Qua 15 ngày học tập, 96 học viên là công an xã, thị trấn được truyền đạt 15 chuyên đề theo chương trình của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã, thị trấn; công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân; công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; công tác cấp, quản lý căn cước công dân; công tác xử lý vi phạm hành chính…

Học viên còn được trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề xảy ra trong thực tế và phương pháp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an xã. Kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên viết báo cáo thu hoạch theo quy định. Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.