Giữ lấy niềm tin

Đã có quá nhiều đổi khác trên quê hương Quảng Nam sau 25 năm tái lập. Và, trong chặng đường đó, vẫn còn ghi dấu nhiều cống hiến của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ Thanh tra Công an tỉnh.

Thanh tra Công an tỉnh thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại UBND thị xã Điện Bàn năm 2022. Ảnh: T.T

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nói, Thanh tra Công an tỉnh luôn chủ động tham mưu lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tạo thành điểm nóng về an ninh, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp...

Cần mẫn, miệt mài, luôn lắng nghe nhưng không thiếu phần quyết liệt, Thanh tra Công an tỉnh vừa là địa chỉ tin cậy cho dân, vừa góp phần gìn giữ uy tín, thanh danh của lực lượng Công an Quảng Nam trong chặng đường đi cùng đất Quảng…

Những người lắng nghe

Theo thống kê, từ khi thành lập đến nay, Thanh tra Công an tỉnh đã thực hiện hơn 80 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành đối với hơn 450 lượt đối tượng, trên hầu hết các lĩnh vực công tác công an và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Qua thanh tra đơn vị phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Riêng trong năm 2022, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp sai phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp dân, bất cứ ngày nào, bất cứ đơn thư gì liên quan đến lực lượng, kể cả những thông tin phản hồi, khiếu nại, tố cáo sai phạm của cán bộ chiến sĩ.

Người dân tìm đến, nghĩa là họ đã tin tưởng vào lực lượng, gửi gắm tâm tư đến cán bộ, chiến sĩ công an, đó phải là một niềm tự hào, chứ không đơn thuần là nghĩa vụ” - lời tâm sự của Trung tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Được điều động về công tác tại Phòng Thanh tra, Trung tá Nguyễn Xuân Tiến cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quá quen thuộc với việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Những người tìm đến, có thể mang theo tâm tư lẫn bức xúc, có thông tin tố cáo đúng, nhưng cũng có những hiểu lầm, sai lệch.

Trên hết, tất cả đều được lắng nghe, bằng sự nhẫn nại của cán bộ chiến sĩ, bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Sau những buổi gặp đó, thông tin đều được đơn vị tiếp nhận, xác minh, theo dõi việc kiểm tra xử lý của các đơn vị được giao nhiệm vụ…

Nhờ sự vào cuộc đầy nghiêm túc, trách nhiệm và công minh của lực lượng thanh tra, các vụ việc được giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý, giải tỏa những bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Làm những người lắng nghe, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Con số hơn 85% đơn thuộc phạm vi thẩm quyền được giải quyết mỗi năm, ít nhiều phản ánh sự vào cuộc đầy trách nhiệm của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh.

Cũng từ đó, sai phạm của cán bộ, chiến sĩ được phát hiện, xử lý nghiêm, gìn giữ uy tín của lực lượng công an. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp được đơn vị phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng.

Đi qua gian khó

Hai mươi lăm năm đi cùng đất Quảng, những gian khó của ngày hôm qua còn được nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Thanh tra Công an tỉnh nhắc nhớ bằng ký ức không thể quên ngày đầu thành lập. Đại tá Hoàng Chí Dũng - nguyên Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh nhớ lại, ngày mới thành lập, đơn vị chỉ vỏn vẹn 3 đồng chí, ăn ở, sinh hoạt ngay trong phòng làm việc.

Cán bộ Thanh tra Công an tỉnh thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại Công ty CP Xăng dầu Chu Lai. Ảnh: T.T

“Phương tiện làm việc là một chiếc điện thoại bàn và một xe máy cho 3 người, đều vừa khăn gói từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ nhận nhiệm vụ. Thật khó để kể hết những khó khăn, nhưng quan trọng hơn hết là nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ” - Đại tá Hoàng Chí Dũng kể.

Đi qua gian khó, những cống hiến của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh cũng dày thêm theo năm tháng. Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng - Chánh Thanh tra Công an tỉnh chia sẻ, trong công tác thanh tra hành chính, đơn vị đã tập trung thanh tra toàn diện các mặt công tác của toàn lực lượng.

Sau thanh tra, phòng tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phát huy những ưu điểm, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ.

Nhiều kiến nghị được đơn vị tham mưu Giám đốc Công an tỉnh đề xuất với UBND tỉnh hoặc Bộ Công an để có hướng sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp trong cơ chế, chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng.

Trong phòng chống tham nhũng, đơn vị quán triệt sâu sắc phương châm lấy phòng ngừa là chính, tham mưu các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp cụ thể để phòng ngừa.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhận xét, bằng việc giải quyết thấu tình, đạt lý đối với những nguyện vọng chính đáng của công dân, Thanh tra Công an tỉnh đã góp phần quan trọng củng cố lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ.

Đơn vị cũng làm tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, lãng phí Công an tỉnh, kịp thời tham mưu các giải pháp, nhờ vậy thời gian qua Công an tỉnh không có cán bộ, chiến sĩ sai phạm do tham nhũng, lãng phí.

“Thanh tra Công an tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gìn giữ niềm tự hào và truyền thống trong từng cán bộ, chiến sĩ. Kết quả đạt được là nền tảng để lực lượng tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho đất Quảng” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.