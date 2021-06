Giữ vùng cao yên bình

Hơn 1 năm triển khai chủ trương đưa công an chính quy về xã, bên cạnh làm tốt công tác dân vận, hòa giải trong nhân dân, Công an xã Chà Vàl (Nam Giang) là một trong số đơn vị điển hình về giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Người dân địa phương tình nguyện giao nộp súng tự chế cho Công an xã Chà Vàl (ảnh chụp cuối năm 2010). Ảnh: CACC

Thiếu tá Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng Công an xã Chà Vàl cho biết, thời gian qua đơn vị tham mưu chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác ANTT, xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, thường xuyên làm tốt công tác vận động tuyên truyền, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. “Đến nay, chúng tôi vận động người dân giao nộp 17 khẩu súng tự chế các loại, cùng 2 viên đạn súng kíp và 2 bộ xung kích điện.

Đồng thời vận động 6 hộ dân buôn bán tại khu vực ngã tư Chà Vàl không lấn chiếm lòng đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; tham gia đoàn công tác liên ngành kiểm tra, truy quét lâm khoáng sản, góp sức cùng người dân địa phương khắc phục thiên tai, làm cầu tạm về khu dân cư” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Bằng cho biết thêm.

Tại buổi đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chà Vàl mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả nổi bật của lực lượng công an chính quy xã Chà Vàl trong đảm bảo ANTT tại địa phương.

Đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, sau khi về cơ sở công an xã đã nhanh chóng đi vào hoạt động có nền nếp; nhiều cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hết mình, cùng góp sức cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho hay, trước điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất của công an chính quy hiện nay, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo nhằm sớm giải quyết, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác. Về lâu dài, cùng với nguồn lực của Trung ương, tỉnh sẽ có dự án bài bản, đáp ứng điều kiện ăn ở cho lực lượng công an chính quy về xã, trong đó ưu tiên các xã biên giới.

“Thời gian tới, bên cạnh phấn đấu vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích, Công an xã Chà Vàl tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó, nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và các lực lượng khác làm tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cùng góp sức cho nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.