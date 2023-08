Hai cô gái nhặt được hơn 20 triệu đồng nhờ công an trả lại cho người mất

(QNO) - Công an huyện Nông Sơn vừa tiến hành trao trả ví da và số tiền hơn 20 triệu đồng cho người bị đánh rơi trên địa bàn huyện.

Công an huyện Nông Sơn tiếp nhận ví da và số tiền 20,2 triệu đồng do người dân nhặt được của rơi giao nộp. Ảnh: N.P

Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 2/8/2023, Công an huyện Nông Sơn nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (SN 2002) và chị Nguyễn Thị Duyên (SN 2001), cùng trú thôn Dùi Chiêng, xã Phước Ninh về việc nhặt được một ví da bên trong có số tiền lớn trên đoạn đường là từ chợ Nông Sơn về thôn Dùi Chiêng, xã Phước Ninh.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, bên trong ví tiền có hơn 20 triệu đồng, công an huyện đã lập biên bản tiếp nhận số tiền trên. Qua xác minh, trích xuất dữ liệu camera an ninh và làm việc với những người liên quan, mới đây, công an huyện Nông Sơn đã tiến hành trao trả ví và số tiền trên cho người bị đánh rơi.