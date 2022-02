Gác lại niềm riêng và công việc gia đình, hôm nay 16.2, hàng nghìn thanh niên xứ Quảng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trên hành trang người lính, họ mang theo cả niềm tin và lòng nhiệt huyết, háo hức vui trong ngày hội tòng quân.

Các địa phương tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đ.N

Tình nguyện nhập ngũ

Tròn 1 năm người anh đầu ra quân, Alăng Hình (ở thôn Bh’lô Bền, xã Sông Kôn, Đông Giang) lại tiếp bước lên đường nhập ngũ. Với Hình, việc anh đăng ký tham gia và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) là niềm vinh dự cho cả gia đình và dòng họ.

Thượng tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 2.573 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ, trong đó có 2.450 thanh niên nhập ngũ chính thức và 123 dự phòng. Đến nay, tất cả thanh niên nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng tâm thế lên đường. Do dịch bệnh phức tạp, công tác tuyển quân năm nay tiếp tục được triển khai chặt chẽ và chu đáo, đảm bảo an toàn trước dịch theo tinh thần Hướng dẫn số 248 của Bộ Tổng Tham mưu và Công điện số 572 của Bộ Tham mưu Quân khu 5 về việc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022.

Alăng Hình kể, trước đây, ông nội của anh cũng là người có công với cách mạng. Ông từng tham gia và lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước khi mất, ông có tâm nguyện mong các lớp con cháu sau này sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng, góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước. Năm ngoái, sau khi người anh đầu ra quân, Hình đã tình nguyện đăng ký khám tuyển NVQS, hiện thực di nguyện của ông.

“Nhưng lần đó, mình không trúng tuyển do sức khỏe không đáp ứng yêu cầu. Năm nay, mình lại tiếp tục đăng ký và trúng tuyển NVQS nên cảm thấy rất vui, rất tự hào” - Alăng Hình chia sẻ.

Ông Alăng Ngơi, ba của Hình nói, lần nào tham dự buổi giao nhận quân cũng đều có chung cảm xúc xen lẫn niềm tự hào.

“Mấy ngày nay, ở địa phương xuất hiện các ca dịch bệnh Covid-19 phức tạp, cũng lo cho sức khỏe của con. Nhưng, mình tin tưởng vào các đơn vị quân đội, vào chính sách của Đảng và Nhà nước nên hy vọng thời gian ở quân ngũ sẽ giúp con được rèn luyện và trưởng thành hơn” - ông Ngơi tâm sự.

Năm 2022, huyện Nam Giang có 75 thanh niên lên đường nhập ngũ tại các đơn vị nhận quân. A Đhí Anh (thôn Pà Oi, xã La Ê) là đảng viên trẻ (kết nạp năm 2021) trúng tuyển nghĩa vụ lần này.

Anh chia sẻ: “Em là đảng viên trẻ, được rèn luyện nhiều năm trong lực lượng dân quân nòng cốt của xã, nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được trúng tuyển, em rất tự hào và sẽ nỗ lực hết mình để rèn luyện bản thân và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ”.

Được biết, A Đhí Anh là một trong 4 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đợt này đã có vợ, con. Riêng Anh có vợ và 2 con, đứa lớn mới học mẫu giáo, hoàn cảnh khó khăn. Anh đã nhận được sự ủng hộ và sẻ chia từ gia đình và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nên rất yên tâm lên đường nhập ngũ đợt này.

A Rất Soàn - vợ A Đhí Anh tâm sự: “Khi nghe tin anh ấy trúng tuyển nghĩa vụ, em rất mừng vì ước nguyện của chồng đã đạt được và em cũng như các con rất tự hào về chồng của mình. Em sẽ cố gắng ở nhà chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con thật tốt để anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Nguyễn Hoài Thanh Trí (khối phố 3, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) sau khi tốt nghiệp THPT đã viết đơn xin tự nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội. Dịp tết vừa qua, Trí đã tự giác thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để bảo đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất khi nhập ngũ. “Bản thân em nghĩ rằng môi trường quân đội sẽ rất thích hợp để rèn luyện và trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội” - Trí nói.

Chuẩn bị chu đáo

Trung tá Trần Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Giang cho biết, đợt tuyển quân năm nay địa phương có 55 thanh niên trúng tuyển (trong đó có 3 dự phòng), được phân bổ về các đơn vị Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh) và Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5).

Tân binh Alăng Hình chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình trước ngày nhập ngũ. Ảnh: Đ.N

Hiện 100% quân số thanh niên nhập ngũ đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin; tuy nhiên qua rà soát cuối cùng có 3 thanh niên cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 nên tạm thời cho điều trị, theo dõi sức khỏe.

“Theo phương án, trước mắt địa phương sẽ giữ lại thanh niên mắc Covid-19 để tiếp tục điều trị. Sau khi xét nghiệm âm tính và đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh, sẽ bàn giao cho đơn vị tiếp nhận theo đúng quy định” - Trung tá Trần Văn Thắng nói.

Đợt này huyện Duy Xuyên được giao tuyển chọn 267 thanh niên lên đường tòng quân. Trong đó, có 228 thanh niên thực hiện NVQS và 39 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Trung tá Lê Thanh Vân – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho hay, toàn bộ 267 thanh niên trúng tuyển của huyện được giao về 5 đơn vị, gồm Vùng 4 Hải Quân, Lữ đoàn pháo binh 572 đóng tại Bình Định, Trung đoàn 282 Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không không quân đóng tại Đà Nẵng, Trung đoàn Bộ binh 885 thuộc Bộ CHQS tỉnh, Công an Quảng Nam.

Để mỗi thanh niên yên tâm lên đường tòng quân, thời gian qua các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà động viên tân binh; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình.

Ngoài ra, ngành chức năng tiến hành tiêm vắc xin mũi 2 ngừa Covid-19 cho 100% thanh niên và một số khác đã hoàn thành việc tiêm mũi 3. Đồng thời trước ngày diễn ra lễ giao nhận quân, toàn bộ thanh niên đều được lấy mẫu xét nghiệm Covd-19…

Năm nay, TP.Tam Kỳ có 164 thanh niên lên đường nhập ngũ tại 5 đơn vị gồm Lữ đoàn thông tin 132/ Binh chủng thông tin liên lạc, Sư đoàn Phòng không 372/Quân chủng Phòng không - không quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Trung tá Huỳnh Kim Ngọc - Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Tam Kỳ nói: “Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên tạo khí thế sôi nổi trước ngày nhập ngũ, Hội đồng NVQS thành phố đã chuẩn bị sẵn các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong buổi lễ giao nhận quân, đồng thời bố trí khu điều trị bệnh nhân Covid-19 sẵn sàng tiếp nhận nếu có ca bệnh xảy ra”.

Tại Tiên Phước, Thượng tá Phan Văn Năm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết đã chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt các hoạt động gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi, động viên đối với thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này với tổng trị giá gần 95 triệu đồng. Cơ quan quân sự huyện tổ chức cấp phát quân trang, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo cho ngày giao quân diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Năm nay, do dịch bệnh Covid-19, huyện tổ chức lễ giao nhận quân gọn nhẹ, xét nghiệm Covid-19 cho 100% thanh niên nhập ngũ. Đợt giao nhận quân năm nay Tiên Phước có 4 đơn vị nhận quân gồm Trường quân sự Quân đoàn III: 110 thanh niên; Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh 10 thanh niên, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315: 30 thanh niên và Công an tỉnh: 22 thanh niên.