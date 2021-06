Hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” ở xã Bình Định Bắc

(QNO) - Từ khi mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” đi vào hoạt động, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) dần đi vào ổn định.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Bình Định Bắc. Ảnh: P.L

Thiếu tá Trần Công Rin - Trưởng Công an xã Bình Định Bắc cho biết, ngày 16.3.2020, công an chính quy được điều động về đảm nhận các chức danh công an xã. Lúc bấy giờ, địa bàn xã Bình Định Bắc tương đối phức tạp, nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp.

Trước tình hình đó, Công an xã đã xây dựng nhiều kế hoạch nhằm chuyển hóa địa bàn, tập trung xử lý các tệ nạn đang tồn tại. Để giữ vững an ninh trật tự, Công an xã tham mưu và được Công an huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Định Bắc đồng ý thành lập mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội” và ra mắt vào ngày 17.3.2021. Câu lạc bộ có 14 thành viên tham gia.

“Các thành viên trong câu lạc bộ đều có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc. Quan trọng hơn hết là họ tham gia với tinh thần tự nguyện, mong muốn góp sức nhỏ để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, đem lại giấc ngủ bình yên cho người dân” - Thiếu tá Trần Công Rin chia sẻ.

Các thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phối hợp công an xã tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Ảnh: P.L

Nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết thông tin về tội phạm, Thiếu tá Trần Công Rin đã lập nhóm Zalo có 14 thành viên trong câu lạc bộ và các lãnh đạo xã. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn sẽ báo cho các thành viên trong nhóm phối hợp xác minh, kịp thời khống chế bắt giữ.

Như mới đây, khoảng 9 giờ ngày 18.5.2021, người dân thôn Xuân An phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy trộm 2 bao lúa nên liền gọi báo câu lạc bộ nhanh chóng tổ chức truy đuổi, bắt giữ. Trước đó, các thành viên câu lạc bộ cũng phối hợp với người dân kịp thời khống chế bắt giữ 2 đối tượng trộm đậu phụng và vàng của 2 hộ dân tại thôn Xuân An và Xuân Thái.

Hằng ngày, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ chia ca trực cho nhau. Mỗi đêm đảm bảo từ 3 đến 4 người tham gia tuần tra với lực lượng công an xã. Thời gian bắt đầu tuần tra, kiểm soát từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau. Khi thấy đối tượng khả nghi, lực lượng tuần tra sẽ yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thông qua đó, tổ tuần tra đã kịp thời phát hiện, truy đuổi, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm chó của người dân vào ban đêm. Ngoài ra, nhiều đối tượng nghiện ma túy ở các địa bàn giáp ranh đến xã Bình Định Bắc sử dụng cũng bị tổ tuần tra phát hiện đẩy đuổi.

Tổ tuần tra kiểm tra 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Ảnh: P.L

Ông Trần Bốn (SN 1957, thôn Xuân An) tâm sự: “Ba tháng nay, khi có các thành viên câu lạc bộ và công an xã tuần đêm trên địa bàn, người dân rất an tâm, đêm ngủ yên giấc. Lúc trước, người dân thấp thỏm lo lắng vì nạn trộm cắp ban đêm. Dường như từ ngày câu lạc bộ được thành lập, nhiều đối tượng không dám lai vãng đến địa bàn xã”.

Theo Thiếu tá Trần Công Rin, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, mỗi chiều thứ Bảy, truyền thanh xã sẽ phát bản tin thông báo về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trộm cắp, lừa đảo cho người dân cảnh giác. Ngoài ra, các mô hình camera an ninh, tiếng loa an ninh cũng đang được Công an xã củng cố hoạt động hiệu quả hơn. Thời gian đến, Công an xã tiếp tục kết nạp thêm nhiều thành viên vào câu lạc bộ để phát triển mô hình, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình đánh giá, sau khi đảm nhận nhiệm vụ, Công an xã Bình Định Bắc đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc được thành lập hoạt động hiệu quả, đặc biệt là mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm”. Thời gian đến, Công an huyện sẽ nhân rộng mô hình này tại các địa phương khác trên địa bàn.