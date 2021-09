Hiệu quả sử dụng mạng xã hội đối với tuyên truyền phòng, chống tội phạm

(QNO) – Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, fanpage Công an Quảng Nam - https://www.facebook.com/policequangnam do Công an tỉnh Quảng Nam thành lập đang dần trở thành kênh thông tin chính thống nhanh chóng và gần gũi nhằm giúp nhân dân nắm bắt tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn, tiếp thu kiến thức hữu ích để phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới.

Giao diện fanpage Công an Quảng Nam. Ảnh: Đ.Y

Hữu ích với nhân dân

Đã thành thói quen, hằng ngày bà Phan Thị Dung (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) đều dành thời gian truy cập vào fanpage Công an Quảng Nam để đọc các tin tức an ninh – trật tự và cập nhật các thông tin hữu ích để bảo vệ bản thân, gia đình trước các loại tội phạm. “Bây giờ thông tin trên mạng nhiều, tin giả, tin xấu, độc cũng tràn lan khiến mình bối rối. Có được kênh thông tin chính thống như trang của Công an Quảng Nam trên mạng xã hội Facebook vừa giúp tôi dễ dàng truy cập và có được nhiều thông tin bổ ích, nhất là các thông tin về cảnh báo tội phạm” – bà Dung nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh, với xu thế sử dụng mạng xã hội của người dân ngày càng cao, để tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền Công an tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập trang fanpage Công an Quảng Nam hoạt động trên mạng xã hội facebook.

“Ngày 21.3.2020, trang fanpage này chính thức hoạt động với nhiệm vụ chính là đăng tải các bài viết, hình ảnh, tin, phóng sự truyền hình về các hoạt động của lực lượng công an cũng như đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân phòng ngừa, cảnh giác” – Thượng tá Nguyễn Thành Long cho biết.

Thông tin trên fanpage luôn được cập nhật nhanh chóng, hữu ích. Ảnh: Đ.Y

Với nỗ lực của ban biên tập và quản trị trang, thông tin trên fanpage Công an Quảng Nam luôn được cập nhật kịp thời, tuyên truyền nhiều nội dung hữu ích đến người dân sử dụng mạng xã hội Facebook. Thông tin đăng tải trên fanpage là những thông tin từ công an các đơn vị, địa phương gửi về, những tin, bài, video được trích dẫn từ các tờ báo chính thống nên tin cậy, chính xác. Đều đặn hằng ngày, fanpage Công an Quảng Nam đăng tải từ 5 - 10 tin, bài về tin chuyên ngành, hoạt động của các đơn vị trực thuộc và đặc biệt thu hút là các tin tức cảnh báo về các thủ đoạn, phương thức mới của các loại tội phạm, các tin tức an ninh – trật tự, bài viết phản bác các luận điệu xuyên tạc, tin tức độc hại trên mạng.

Từ tháng 3.2020 đến tháng 8.2021, fanpage Công an Quảng Nam đã đăng tải hơn 2.500 tin, bài, video tuyên truyền hoạt động của lực lượng công an, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và các tin tức an ninh – trật tự.

Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, trang đã thu hút hơn 44 nghìn lượt người theo dõi trang, hơn 2.000 người thích và nhiều triệu lượt tương tác. Cùng với đó fanpage Công an Quảng Nam đã trở thành địa chỉ tin cậy để người dân tương tác, hỏi đáp những thông tin nghi vấn, thắc mắc và tất cả đều được lực lượng Công an Quảng Nam tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Kịp thời đấu tranh với tội phạm

Dựa vào mạng xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam có thành công nhất định trong công tác tuyên truyền phòng ngừa với các loại tội phạm, nhất là hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Fanpage đã nỗ lực chia sẻ thông tin ở các fanpage khác có lượng người theo dõi lớn để tăng lượng người tiếp cận, qua đó giúp kéo giảm tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh. Nhờ những dòng tin tức kịp thời, ngắn gọn đã giúp nhân dân dễ dàng nhận diện các đối tượng phạm tội trong xã hội để tự bảo vệ bản thân, gia đình, góp phần giữ vững an ninh - trật tự.

Đồng thời, đây cũng là một địa chỉ để người dân phản ánh thông tin, tình hình về tội phạm trực tiếp. Thông qua nguồn tin của quần chúng, lực lượng công an xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến tình hình ANTT tại địa phương… “Thông qua việc nhắn tin và chức năng ẩn comment trên trang fanpage, người dân mạnh dạng thông tin, tố giác tội phạm” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nói.

Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung phát triển fanpage thành kênh thông tin hữu ích, góp phần bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Ảnh: Đ.Y

Đơn cử như vụ việc xảy ra hồi tháng 5.2021, một số nhóm kín trên mạng xã hội có đăng tải hình ảnh là phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 của P.Đ.K (TP.Tam Kỳ) có kết quả dương tính. Công an Quảng Nam đã phát động đề nghị người dân cung cấp thông tin vụ việc trên. Qua đó, có công dân nhắn tin về fanpage cung cấp đầy đủ quá trình vụ việc, giúp lực lượng chức năng điều tra, xử lý rất nhanh chóng. Và người tung tin, hình ảnh giả mạo đã bị xử phạt theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP về “vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội”.

“Bên cạnh mặt tích cực không thể phủ nhận, mạng xã hội cũng đem lại nhiều hệ lụy, đó là sự xuất hiện những hành vi nói xấu, bôi nhọ, tin giả tràn lan gây tổn hại nghiêm trọng uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây tổn hại về kinh tế, thương hiệu, gây phức tạp an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Fanpage Công an Quảng Nam đã góp phần đẩy lùi thông tin xấu độc trên không gian mạng, trở thành kênh thông tin chính thống, tích cực” – ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở TT-TT Quảng Nam nhận xét.

Tương tự, một nhà sư tại Duy Xuyên bị một tài khoảng Facebook đăng tải bài viết sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nên người này đã trình báo trực tiếp bằng tin nhắn qua fanpage đề nghị giúp đỡ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quảng Nam đã nhanh chóng xác minh ra đối tượng tạo lập, quản lý trang Facebook có các hành vi vi phạm và yêu cầu người ngày gỡ bỏ tất cả các bài viết có mục đích xấu, xin lỗi người bị xúc phạm và viết cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, fanpage Công an Quảng Nam còn là kênh thông tin tuyên truyền sâu rộng, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời về các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định phòng chống dịch; cập nhật thường xuyên các thông tin, hình ảnh về các hoạt động tham gia phòng, chống dịch của lực lượng công an, cũng như những quy định về mức xử phạt vi phạm phòng, chống dịch.

“Thời gian tới, ban biên tập fanpage sẽ tích cực đầu tư cả về số lượng và chất lượng, tăng cường chia sẻ thông tin,hình ảnh về hoạt động của Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng và lực lượng công an cả nước nói chung đến người dân. Cùng với đó là đẩy mạnh quảng bá fanpage để người dùng mạng xã hội tiếp cận được các thông tin hữu và fanpage sẽ là một giải pháp mới để đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.