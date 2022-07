Hoàn thành diễn tập thực binh giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức và hoàn thành nội dung diễn tập thực binh phương án A2 giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự và bạo loạn năm 2022. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5; đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Diễu hành biểu dương lực lượng. Ảnh: XUÂN MAI

Đây là một phần nội dung nằm trong khung của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam năm 2022 do Công an tỉnh chủ trì.

Cuộc diễn tập thực binh phương án A2 có quy mô lớn, huy động hơn 2.700 cán bộ chiến sĩ lực lượng chính quy, công an xã, bảo vệ dân phố, cán bộ, công nhân viên chức các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tham gia với gần 100 phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, xe chuyên dụng phục vụ chiến đấu tại chỗ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng lực lượng diễn tập. Ảnh: XUÂN MAI

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc diễn tập kết thúc thành công, an toàn, đạt kết quả cao. Thông qua diễn tập nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành và trình độ tác chiến của các lực lượng công an; sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng công an với quân đội và các ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong xử lý các tình huống giả định.

Đồng thời nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân về tình hình, nhiệm vụ phòng chống khủng bố và "cách mạng đường phố" trong tình hình mới; chủ động có biện pháp kịp thời, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết tình hình; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.