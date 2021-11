Hội đàm xây dựng trụ sở làm việc công an cụm bản giáp biên tỉnh Quảng Nam - Sê Kông

(QNO) - Ngày 1.11, tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức hội đàm triển khai chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an bản, cụm bản giáp biên tỉnh Quảng Nam - Sê Kông.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Q.H

Trước đó, được sự thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an 2 nước Việt Nam và Lào, Bộ Công an Việt Nam chủ trương xây dựng 232 trụ sở làm việc cho công an Lào tại các bản, cụm bản giáp biên với Việt Nam. Phương án thiết kế mẫu trụ sở được sự thống nhất giữa Bộ Công an 2 nước theo 2 bản thiết kế nhà làm việc diện tích xây dựng 67m2 và nhà làm việc diện tích xây dựng 120m2.

Tỉnh Sê Kông có 2 huyện Đắc Chưng và Kà Lừm có chung đường biên giới với huyện Nam Giang và Tây Giang. Công an tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã hội đàm, thảo luận xác định số lượng, vị trí, địa điểm, quy mô, diện tích, tính pháp lý của các vị trí đất và thống nhất phương thức phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thi công trụ sở bản, cụm bản để triển khai kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, Quảng Nam cũng có chủ trương đầu tư trụ sở làm việc cho Công an huyện Đắc Chưng, phương án thiết kế mẫu trụ sở nhà 1 tầng, diện tích 800m2 với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Tại buổi hội đàm, Công an tỉnh Quảng Nam và Sê Kông thảo luận đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về thủ tục đất đai, điều kiện giao thông, vận chuyển, cấp điện, cấp thoát nước… Việc xây dựng trụ sở làm việc cho Công an huyện Đắc Chưng dự kiến khởi công đầu năm 2022.