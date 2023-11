"Hội thánh của đức chúa trời mẹ" - tổ chức tà đạo cần xóa bỏ

Năm 2018, các đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Quảng Nam tuyên truyền, lôi kéo người tham gia tổ chức “Hội thánh của đức chúa trời mẹ”. Gần đây, hoạt động của hội thánh này tiếp tục diễn ra, có nhiều mặt tiêu cực, trái với phong tục tập quán, đạo đức xã hội Việt Nam, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân, tác động tiêu cực đến sự bình yên của xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên nghe, tin theo những luận điệu của “Hội thánh đức chúa trời mẹ”. (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Kịp thời ngăn chặn

Năm 2018, Quảng Nam ghi nhận tình trạng các đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Quảng Nam tuyên truyền, lôi kéo người tham gia “Hội thánh của đức chúa trời mẹ”. Theo cơ quan chức năng này, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 đối tượng tham gia hội thánh này.

Công an Quảng Nam thông tin, hoạt động của hội thánh này có nhiều mặt tiêu cực, trái phong tục tập quán và đạo đức xã hội Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này hoạt động có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân. Hoạt động của hội thánh đã tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến sự bình yên của xã hội.

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với “Hội thánh của đức chúa trời mẹ” xuất hiện tại Quảng Nam. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng liên quan hoạt động của tổ chức này sẽ bị xử lý nghiêm. UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo, phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của “Hội thánh của đức chúa trời mẹ” để cảnh giác, không bị lôi kéo, dụ dỗ đi theo.

Ngoài việc phải dâng hiến rất nhiều tài sản cho tổ chức này, số tín đồ của hội thánh còn phải mất nhiều thời gian để tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia.

Các đối tượng tuyên truyền năm nào cũng là “ngày tận thế” nên phải dâng hiến, phát triển thêm tín đồ để được lên “thiên đàng”. Nếu thấy người khác không theo mà không truyền đạo thì phải gánh tội cho người đó...

Để ngăn chặn hoạt động của các đối tượng tham gia hoạt động của “Hội thánh của đức chúa trời mẹ”, Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh.

Qua thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, đấu tranh 3 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến tổ chức này.

Cụ thể, ngày 16/7/2022, tại nhà ông Ngô Hữu H. (khối phố An Hà Đông, phường An Phú, TP.Tam Kỳ), Công an phường An Phú phát hiện khoảng 10 người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép theo tổ chức của hội thánh.

Tiếp đến, ngày 27/12/2022 tại quán Café S. (khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), công an phát hiện nhóm đối tượng gồm 5 người đến từ nhiều địa phương khác nhau tham gia tuyên truyền về hội thánh.

Tháng 3/2023, Công an xã Cẩm Hà (TP.Hội An) cũng phát hiện 10 người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép theo tổ chức của hội thánh, các đối tượng tham gia đến từ nhiều địa phương.

Công an các địa phương đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, qua đó tạm giữ nhiều vật dụng liên quan đến sinh hoạt tôn giáo trái phép, yêu cầu các đối tượng viết cam đoan không lôi kéo, tuyên truyền tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Cần nâng cao cảnh giác

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, sau một thời gian tạm lắng, gần đây hoạt động của hội thánh này đang có dấu hiệu phục hồi. Số đối tượng cầm đầu, cốt cán của hội thánh đang từng bước điều chỉnh phương thức, thủ đoạn hoạt động; đặc biệt là hoạt động sinh hoạt, tuyên truyền lôi kéo người tham gia trên không gian mạng thông qua các mạng xã hội Zalo, Telegram....

“Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung làm việc, yêu cầu đối tượng chấp hành quy định của pháp luật; kiên quyết đấu tranh, xử lý, không để các đối tượng tiến hành hoạt động phức tạp gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chúng tôi cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người thân gia đình đối tượng không tin, nghe theo luận điệu tuyên truyền của các đối tượng hội thánh.

Công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các hội, đoàn thể để củng cố tư tưởng cho người thân các đối tượng để họ yên tâm, tin tưởng vào sự giải quyết của chính quyền và cơ quan công an, tránh phát sinh các phản ứng tự phát.

Thời gian tới, ngành công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đối tượng, không để hình thành tổ chức, phát triển lực lượng trên địa bàn tỉnh” - Đại tá Nguyễn Thành Long cho hay.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân không nghe, không tin theo những luận điệu của các đối tượng tuyên truyền về hội thánh; khuyến khích người dân khi phát hiện số đối tượng này sinh hoạt kịp thời báo ngay cho công an địa phương gần nhất để xử lý.