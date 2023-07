Hợp tác giữ an ninh biên giới

Hỗ trợ nhiều nhà làm việc ở khu vực giáp biên cho tỉnh bạn, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới... là những hoạt động đáng ghi nhận giữa Công an Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào). An ninh biên giới tiếp tục được giữ vững nhờ sự hợp tác toàn diện, sâu rộng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thường niên năm 2023. Ảnh:Công Tuấn

Nhiều dấu ấn

Lãnh đạo Công an Quảng Nam thông tin, cụ thể hóa những chỉ đạo của Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban Chính quyền tỉnh Sê Kông, thời gian qua, công tác hợp tác bảo vệ an ninh giữa lực lượng công an hai tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh.

Tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông tiếp tục được giữ vững. Lực lượng công an hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp xác minh, xử lý các hành vi vi phạm xuất nhập cảnh; phối hợp, hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, nhất là các hoạt động đối ngoại của 2 nước diễn ra tại hai tỉnh.

Bên cạnh đó, công an hai tỉnh duy trì chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp, hỗ trợ trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là đối với các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, buôn bán người xuyên quốc gia…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Quảng Nam thông tin, năm 2023, hai bên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả đường dây nóng 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) phục vụ tốt trong công tác phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới hai tỉnh.

“Đặc biệt, thời gian qua, công an hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác khảo sát địa điểm, phối hợp xây dựng và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 16 nhà làm việc công an bản giáp biên với tỉnh Quảng Nam và nhà làm việc công an hai bản không giáp biên của huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông.

Công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng cũng đã được khởi công và phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2023. Những công trình này không chỉ là chỉ dấu cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa công an hai tỉnh nói riêng, giữa Quảng Nam và Sê Kông nói chung, mà còn đặt nền móng cho việc tăng cường hiệu quả hoạt động, củng cố các chương trình hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Mở rộng chương trình phối hợp

Tại hội nghị thường niên được Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức mới đây giữa hai đơn vị, nhiều nội dung công tác trọng tâm đã được thống nhất trên tinh thần tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng giữa Quảng Nam và Sê Kông.

Theo tinh thần chung, Công an Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp nắm tình hình khu vực biên giới, kịp thời trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến an ninh trật tự giữa hai bên.

Các hoạt động trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm sẽ được duy trì thường xuyên, phối hợp kiểm soát xuất nhập cảnh, ngăn chặn hoạt động vượt biên của các đối tượng xấu, tội phạm lợi dụng để phá hoại an ninh trật tự. Công dân hai tỉnh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi khi đi lại làm ăn, thăm thân, khám chữa bệnh, học tập...

Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được cụ thể hóa bằng các hoạt động song phương, sâu sát với thực tiễn tình hình đời sống nhân dân khu vực biên giới. Công an Quảng Nam sẵn sàng tổ chức các đợt tập huấn, trao đổi nâng cao nghiệp vụ cho Công an Sê Kông theo đề nghị của phía công an tỉnh bạn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhận định, những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị, toàn diện giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông.

“Chính nhờ sự biểu biết lẫn nhau và tinh thần đoàn kết như anh em một nhà giữa công an hai tỉnh, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đã không ngừng củng cố, phát triển tinh thần hữu nghị, hợp tác toàn diện.

Với tình cảm lâu bền, thân thiết giữa hai bên, lực lượng công an hai tỉnh đặt mục tiêu thực hiện thắng lợi những nội dung đã thống nhất, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an ninh biên giới Việt - Lào, củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng như giữa Công an hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị thường niên.