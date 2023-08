(QNO) - Sáng nay 18/8, Công an TP.Hội An tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình trụ sở Công an xã Cẩm Thanh. Đây là công trình trụ sở công an xã đầu tiên của Hội An hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Cẩm Thanh. Ảnh: XUÂN MAI

Khởi công xây dựng từ tháng 3/2023, đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục theo đúng thiết kế mẫu do Công an tỉnh phối hợp Sở Xây dựng thiết kế.

Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh có tổng mức đầu tư 5,4 tỷ đồng (100% từ ngân sách Hội An) với các hạng mục: doanh trại 2 tầng gồm nhà làm việc, ăn ở với tổng diện tích 445m2; nhà để xe vi phạm hành chính; nhà để xe cán bộ, chiến sĩ; sân nền bê tông và các hạng mục phụ trợ khác.

Với điều kiện đặc thù nằm ở khu vực thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa bão nên thiết kế, xây dựng công trình được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với thực tế địa phương.

Nhằm đảm bảo yêu cầu công tác của lực lượng công an cơ sở, thời gian tới tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc công an xã. Phấn đấu đến tháng 8/2025 cơ bản hoàn thành tất cả trụ sở công an xã, thị trấn trên toàn tỉnh.