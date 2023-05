Khánh thành trụ sở làm việc công an xã đầu tiên của tỉnh

(QNO) - Sáng nay 19/5, Công an huyện Tiên Phước tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh. Dự lễ khánh thành có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiên Phước.

Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Lãnh được khánh thành vào ngày 19/5/2023. Ảnh: D.L

Đây là công trình trụ sở làm việc công an xã đầu tiên được xây dựng hoàn thành trong tổng số 204 công trình công an xã toàn tỉnh được đầu tư theo Nghị quyết 59 của HĐND tỉnh.

Công trình được giao Công an huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư, thuộc dự án nhóm C năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng thăm, kiểm tra trụ sở nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh. Ảnh: D.L

Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, các ban, ngành của huyện Tiên Phước và xã Tiên Lãnh thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đến nay, sau 7 tháng thi công (từ tháng 10/2022 - 5/2023), công trình trụ sở làm việc Công an xã Tiên Lãnh đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Lễ cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Tiên Lãnh. Ảnh: D.L

Công trình trụ sở làm việc Công an xã Tiên Lãnh được khởi công xây dựng từ tháng 10/2022, tổng vốn đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng, gồm nhà làm việc, ăn ở, doanh trại, 2 tầng, diện tích xây dựng 400m2, chiều cao công trình 11,95m; nhà để xe, nhà tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính và nền sân bê tông.

Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Lãnh được khánh thành và đưa vào sử dụng góp phần giải quyết khó khăn về nơi làm việc cũng nhu việc sinh hoạt, học tập cho cán bộ chiến sĩ công an xã, đáp ứng mong đợi của cán bộ chiến sĩ công an xã cũng như nhân dân địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: D.L

Tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định công trình hoàn thành đã đáp ứng được nhu cầu làm việc, ăn ở, xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng yêu cầu Công an xã Tiên Lãnh sau khi đưa vào sử dụng công trình phải bảo quản tốt công trình, trang thiết bị được bàn giao, phục vụ tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Công an tỉnh bàn giao xe chuyên dụng cho Công an xã Tiên Lãnh. Ảnh: D.L

Nhân dịp này, công an tỉnh cũng đã bàn giao xe chuyên dụng cho Công an xã Tiên Lãnh phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương được thuận lợi hơn.

Công an tỉnh khen thưởng các tập thể. Ảnh: D.L

Công an tỉnh cũng đã khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng hoàn thành trụ sở Công an xã Tiên Lãnh đúng tiến độ quy định.