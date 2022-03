Khảo sát đảm bảo an ninh trật tự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia

(QNO) - Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Vũ Hữu Tài - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát và làm việc với Công an tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Đoàn công tác khảo sát địa điểm diễn ra hoạt động thuộc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Ảnh: XUÂN MAI

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Đảo Ký ức Hội An (phường Cẩm Nam, TP.Hội An) - nơi diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 và các địa điểm diễn ra hoạt động liên quan.

Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau hoạt động lễ khai mạc. Huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng đã được xây dựng phương án chi tiết để triển khai thực hiện. Công an tỉnh sẽ huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự lễ khai mạc.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cơ bản thống nhất và đánh giá cao phương án, nỗ lực của Công an tỉnh trong phục vụ lễ khai mạc. Sau buổi khảo sát này, Công an tỉnh sẽ hoàn chỉnh phương án và triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022.