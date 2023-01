Khen thưởng 2 công dân trong vụ phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển Tam Tiến

(QNO) - Hai cha con ở thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến, Núi Thành) là người phát hiện, điện báo tin vụ hàng chục gói ma túy trôi dạt vào bờ biển đã được Giám đốc Công an Quảng Nam tuyên dương.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam đã trao giấy khen cho ông Trần Tuần (SN 1951) và chị Trần Thị Triều (SN 1986, trú thôn Hà Lộc).

Trước đó, vào lúc 3 giờ ngày 15/11/2022, ông Trần Tuần phát hiện tại khu vực ven biển thuộc thôn Hà Lộc có một bao tải đựng 20 gói có dòng chữ Trung Quốc, bên trong chứa các gói tinh thể màu trắng nên mang bao tải trên về nhà bảo con gái là chị Trần Thị Triều tìm hiểu thông tin trên mạng và gọi điện báo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận thông tin từ ông Tuần về việc phát hiện số ma túy đá nói trên trôi dạt vào bờ biển.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Thanh, Công an xã Tam Tiến đến nhà ông Tuần lập biên bản ghi nhận sự việc và tạm giữ đồ vật là bao tải chứa 20 gói nhỏ, mỗi gói trọng lượng khoảng 1kg chất rắn màu trắng dạng cục (nghi là ma túy đá). Bên ngoài những gói này có ghi chữ Trung Quốc và được trang trí giống như những gói trà. Công an tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu và gửi giám định và xác định đây là loại ma túy đá tổng hợp với tổng số lượng 21kg.

Công an Quảng Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của hai cha con ông Tuần, qua đó động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.