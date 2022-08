Khen thưởng Công an huyện Đại Lộc về thành tích phá chuyên án ma túy

(QNO) - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - Lê Văn Quang vừa đến khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an huyện vì thành tích khám phá thành công chuyên án ma túy.

Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - Lê Văn Quang khen thưởng tập thể Công an huyện về thành tích phá chuyên án ma túy. Ảnh: T.N

Khoảng 16 giờ 15 ngày 2.8, trên đường Hùng Vương (thị trấn Ái Nghĩa), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Vĩ (SN 1986, xã Đại Thắng, Đại Lộc) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá trọng lượng 100g, 1 điện thoại di động, 1 súng bút bên trong lắp 1 viên đạn và 1 viên đạn để bên ngoài.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Vĩ, công an thu giữ thêm 1 gói ma túy đá trọng lượng 1,5g, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Được biết, Vĩ là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xử phạt 18 tháng tù giam.

Khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Ảnh: T.N

Tại buổi khen thưởng, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc biểu dương lực lượng Công an huyện đã khám phá thành công chuyên án ma túy này, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời yêu cầu Công an huyện tiếp tục phát huy truyền thống, gặt hái thêm thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian đến.