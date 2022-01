Khen thưởng Công an Phú Ninh phá thành công chuyên án ma túy

(QNO) - Sáng nay 18.1, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến trao giấy khen và tiền thưởng 10 triệu đồng cho Công an huyện Phú Ninh vì thành tích khám phá thành công chuyên án ma túy.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen và tiền thưởng cho tập thể Công an huyện Phú Ninh. Ảnh: C.Đ

Tháng 8.2021, Công an huyện Phú Ninh thành lập chuyên án để triệt xóa đường dây mua bán ma túy trên địa bàn. Đến ngày 14 - 15.1.2022, Công an huyện bắt giữ 4 đối tượng Ngô Văn Phước (SN 1991), Nguyễn Thành Luân (SN 1994), Nguyễn Đình Danh (SN 1989), Huỳnh Ngọc Tiên (SN 1996, cùng thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, Phú Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 55,19 gram ma túy đá, 50 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật dụng liên quan khác.