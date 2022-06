Khen thưởng tập thể, cá nhân nỗ lực chữa cháy trong vụ hỏa hoạn tại Điện Bàn

(QNO) - Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh vừa trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn) và cá nhân ông Nguyễn Hữu Hồng Vinh (người dân xã Điện Thắng Trung) về thành tích trong phòng cháy chữa cháy.

Trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an xã Điện Thắng Trung và cá nhân ông Nguyễn Hữu Hồng Vinh. Ảnh: QUỐC HUY

Trước đó lúc 13 giờ 30 ngày 25.5, tại Công ty Woochang (Khu công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung) xảy ra cháy lớn. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Điện Thắng Trung đã có mặt kịp thời cùng các lực lượng khác tham gia chữa cháy.

Cùng thời điểm trên, ông Nguyễn Hữu Hồng Vinh trên đường đi làm thấy đám cháy bùng phát dữ dội nên tình nguyện sử dụng xe xitec (xe bồn) chở nước để tiếp nước cho các xe chữa cháy, giúp lực lượng chức năng có điều kiện thuận lợi dập tắt đám cháy, không để lửa lây lan ra diện rộng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh biểu dương hành động tham gia chữa cháy kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Điện Thắng Trung và cá nhân ông Nguyễn Hữu Hồng Vinh, qua đó giúp hạn chế đáng kể thiệt hại do vụ cháy gây ra.