Khối An ninh nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(QNO) - Ngày 5.11, khối An ninh nhân dân Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều mặt, khối An ninh nhân dân đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được phát động từ đầu năm 2021. Các tập thể và cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, phối hợp đồng bộ các mặt công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình từ xa, từ cơ sở, đảm bảo an ninh trên tất cả lĩnh vực. Trong đó có nhiều sự kiện quan trọng như bảo vệ an toàn dịp đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Quảng Nam.

Hội nghị đề cử Phòng An ninh chính trị nội bộ nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; đề cử Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng An ninh đối nội đạt danh hiệu Quyết thắng của Công an tỉnh.